Мать ребенка-инвалида дала пояснения к «лайфхаку» на АЗС

Из жизни

Мать ребенка-инвалида дала пояснения к «лайфхаку» на АЗС
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В Сети появились комментарии матери ребенка-инвалида, которого пензячка «одолжила» ради заправки без очереди.

По ее словам, автомобиль внесен в федеральный реестр, поэтому у семьи есть право на льготную заправку. Девушка, записавшая ролик, доводится мальчику крестной.

Автор кадров, в свою очередь, пояснила, что об «аренде» ребенка речи нет. Видео задумывалось как чисто развлекательный контент.

Скандальный ролик появился в пензенских группах в соцсетях в субботу, 11 июля. Женщина взяла у подруги ребенка-инвалида, чтобы не стоять в очереди на АЗС, прихватив и соответствующую справку.

По данным федеральных СМИ, личность горожанки установлена, в УМВД РФ по области проводится проверка.

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