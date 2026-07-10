В вольере белого медведя в зоопарке обновят мозаику

В Пензенском зоопарке в вольере белого медведя обновят мозаику. Договор на ее укладку за 348 000 рублей был заключен в пятницу, 10 июля, сообщается на портале госзакупок.

Речь идет о бассейне. Площадь поверхностей составляет 60 квадратных метров. 300 000 рублей предполагается потратить на саму укладку мозаики, 48 000 - на затирку швов.

Где будет находиться животное во время работ, не указывается.

К строительству нового вольера для белого медведя площадью 300 квадратных метров приступили в начале 2016 года. На территории разместили бассейн глубиной 2,5 метра, сделав часть стен прозрачными, пространство украсили декоративными льдинами.

В конце года состоялась процедура переселения туда косолапого.