Бессоновец вспомнил о родительском долге ради возвращения iPhone 17

Из жизни

Бессоновец вспомнил о родительском долге ради возвращения iPhone 17
Печать
Max

42-летний житель Бессоновского района задолжал маленькому сыну более 180 000 рублей.

Нерадивый родитель игнорировал решение суда: не поддерживал ребенка материально и не оказывал никакой другой помощи. В отношении него возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав направил должнику требование явиться на прием, бессоновец подчинился.

«В ходе беседы был произведен арест новенького iPhone и вручено постановление о расчете задолженности», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Потеря смартфона вразумила мужчину. Он погасил всю задолженность и трудоустроился официально. Из заработной платы мужчины будут удерживать 25%. Деньги пойдут на содержание ребенка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
долг пристав алименты
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!