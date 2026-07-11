Бессоновец вспомнил о родительском долге ради возвращения iPhone 17

42-летний житель Бессоновского района задолжал маленькому сыну более 180 000 рублей.

Нерадивый родитель игнорировал решение суда: не поддерживал ребенка материально и не оказывал никакой другой помощи. В отношении него возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав направил должнику требование явиться на прием, бессоновец подчинился.

«В ходе беседы был произведен арест новенького iPhone и вручено постановление о расчете задолженности», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Потеря смартфона вразумила мужчину. Он погасил всю задолженность и трудоустроился официально. Из заработной платы мужчины будут удерживать 25%. Деньги пойдут на содержание ребенка.