В Пензе женщина-фельдшер получила удар шайбой по голове на матче

Из жизни

В Пензе женщина-фельдшер получила удар шайбой по голове на матче
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В Пензе фельдшер скорой помощи, получившая травму на хоккейном матче, добилась компенсации морального вреда.

Женщина работает на скорой с 2010 года. В октябре 2025-го она по графику дежурила в спорткомплексе. Во время игры ей в голову прилетела шайба. От удара фельдшер потеряла сознание и упала, ударившись затылком об лавку. После случившегося она оказалась в больнице.

«По факту получения травмы при исполнении трудовых обязанностей был утвержден акт о несчастном случае на производстве и установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 20%», - сообщили в Ленинском районном суде.

Государственный инспектор труда пришел к выводу, что основной причиной несчастного случая стали недостатки в организации областной станцией скорой помощи работы по охране труда: женщина не проходила обучение в установленном порядке.

Тем не менее суд также учел, что и сама она была неосторожна и невнимательна.

В итоге с медучреждения взыскали 100 000 рублей.

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