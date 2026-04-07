В Пензе осужденные изготовят фан-барьеры для массовых мероприятий

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 4 (ул. Молодогвардейская, Поселок Лесной) изготовят фан-барьеры для обеспечения мероприятий в Пензенской области.

В учреждение поступил госзаказ на выпуск 1 000 металлических мобильных ограждений.

Сумма закупки - около 4 млн рублей.

400 конструкций изготовят для Управления спортивными сооружениями Пензенской области, 600 - для центра спортивной подготовки, сообщили в региональном УФСИН России.

Фан-барьеры будут использовать для ограничения доступа, организации потоков людей и зонирования пространства при подготовке и проведении спортивных и массовых мероприятий.