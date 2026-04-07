В Пензе осужденные изготовят фан-барьеры для массовых мероприятий

Общество

Печать
Max

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 4 (ул. Молодогвардейская, Поселок Лесной) изготовят фан-барьеры для обеспечения мероприятий в Пензенской области.

В учреждение поступил госзаказ на выпуск 1 000 металлических мобильных ограждений.

Сумма закупки - около 4 млн рублей.

400 конструкций изготовят для Управления спортивными сооружениями Пензенской области, 600 - для центра спортивной подготовки, сообщили в региональном УФСИН России.

Фан-барьеры будут использовать для ограничения доступа, организации потоков людей и зонирования пространства при подготовке и проведении спортивных и массовых мероприятий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
колония уфсин спорт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!