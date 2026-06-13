Пензенцев попросили снимать попрошаек на видео

В Пензе попрошайки продолжают выходить на проезжую часть, прося милостыню и рискуя собой, рассказала горожанка.

Женщина видела инвалидов-колясочников на улице Окружной, а также рядом с ТЦ «Суворовский».

«Очень опасно для их жизни и мешает дорожному движению. Помогите решить проблему!» - написала она на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».

Ответивший горожанке представитель администрации Пензы напомнил, что попрошайничество на проезжей части - это нарушение правил дорожного движения. Виновников выявляют сотрудники ГАИ.

Однако и сами пензенцы могут помочь правоохранителям, сообщив о таких фактах.

«Обращение можно оставить по телефонам: 59-90-02 или 59-90-05. Вы также можете самостоятельно зафиксировать нарушение с помощью фото- или видеосъемки и направить письменное обращение через интернет-сайт гибдд.рф», - пояснил представитель мэрии.

Попрошайки на проезжей части - давняя проблема Пензы. Горожане даже предлагали настроить некоторые камеры в городе именно на это нарушение ПДД.

25 июля 2025-го на Окружной случилась авария. Один из водителей решил открыть дверь и дать денег женщине, стоявшей на проезжей части. В эту дверь врезался мотоциклист, ехавший между рядами. Виновница быстро ретировалась, а участникам ДТП ничего не оставалось, кроме как дожидаться сотрудников ГАИ.