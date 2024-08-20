Поселившуюся в Арбекове косулю увели подальше от трассы

20.08.2024 | 15:50

Косулю, которая весной поселилась около заправки на выезде из Пензы со стороны Арбекова, увели подальше от оживленной трассы М-5. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили порталу PenzaInform.ru в областном минлесхозе.

Пензенцев беспокоила судьба животного. Они переживали, что косуле нечего есть, она пострадает от собак или попадет под машину.

В минлесхозе в начале лета объясняли: «Обычно в таких ситуациях животное отлавливают и вывозят в лес. В данном случае это невозможно. Вокруг - оживленные дороги, косуля начнет метаться и непременно в итоге бросится на проезжую часть. Она погибнет, а также создаст угрозу безопасности людей».

Тем не менее сотрудники охотуправления часто выезжали на место, чтобы помочь животному. Выяснилось, что люди подкармливают косулю хлебом и зерном и дают ей воду.

Некоторые пензенцы заметили, что животное уже не боится людей, приближается к ним, выходит к дороге и наблюдает за движением.

В начале августа горожане стали писать в соцсетях, что косуля хромает и нуждается в помощи.

В последнюю неделю обращений от обеспокоенных пензенцев стало так много, что сотрудники охотуправления начали выезжать на место каждый день. 20 августа им удалось отыскать животное около трассы.

«При визуальном осмотре признаков травм у косули не обнаружено. Методом шумового воздействия ее препроводили в сторону Нефтяника», - рассказали в минлесхозе.