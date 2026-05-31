В Никольском районе краснокнижную птицу сняли на видео

В Никольском районе снова заметили серого журавля, сообщили в воскресенье, 31 мая, в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Работник Никольского лесхоза снял видео, где величественная птица парит в небе и облетает окрестности.

«Давайте беречь природу и заботиться о каждом ее представителе!» - призвали в минлесхозе.

Серый журавль занесен в региональную Красную книгу. Никольский район входит в ареал его обитания - каждый год там гнездятся несколько пар.

Впервые в этом году серого журавля заметили в Пензенской области в апреле, в сезон прилета.