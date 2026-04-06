В Земетчинском районе будут судить мать, купившую подростку мотоцикл

В Земетчинском районе будут судить мать, купившую подростку мотоцикл
48-летнюю жительницу Земетчинского района будут судить за вовлечение 14-летнего сына в противоправные действия.

В мае 2025 года она купила подростку мотоцикл Motoland с объемом двигателя 197 куб. см.

«Осознавая, что транспортное средство является источником повышенной опасности, для управления им необходимы специальные права и навыки вождения, женщина передала средство в пользование своему сыну», - рассказали в областной прокуратуре.

Юный мотоциклист ездил по дорогам общего пользования, не соблюдая правила, и в августе попал в ДТП. Полученные им травмы квалифицировали как «средний вред здоровью».

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

