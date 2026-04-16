В Пензе спасли бобра, забравшегося в гараж

В среду, 15 апреля, пензенские спасатели пришли на помощь дикому животному на улице Розы Люксембург (микрорайон Согласие) в областном центре.

Специалистам поступило сообщение, что в гараж забрался бобер, самостоятельно выбраться он не может.

Спасатели прибыли на место, с помощью специального приспособления достали животное, а затем выпустили его в ближайший водоем, рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Ранее специалисты спасли собаку, которая оказалась на дереве на улице Фабричной.

Животное упало с обрывистого берега, запуталось в колючей проволоке и повисло на ветке дерева, находящегося в воде.

