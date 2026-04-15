В Пензенском районе стройфирма перестала платить работнику

В Пензенском районе работнику строительной организации задолжали более 80 000 рублей. Мужчина не получал деньги с августа по ноябрь 2025 года, после чего обратился в прокуратуру.

Надзорный орган организовал проверку, нарушение трудового законодательства подтвердилось.

По факту полной невыплаты заработной платы в течение более двух месяцев следственный орган возбудил уголовное дело.

«В настоящее время задолженность перед работником погашена», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее стало известно, что ООО «Вагонно-ремонтный центр» задолжало 97 сотрудникам более 4 млн рублей. Людям отдали деньги после вмешательства прокуратуры и Государственной инспекции труда.

