Пензенский центр по ремонту вагонов задолжал работникам более 4 млн

Пензенский центр по ремонту вагонов задолжал работникам более 4 млн
В Пензенской области ООО «Вагонно-ремонтный центр» задолжало сотрудникам более 4 миллионов рублей.

Организация нарушила сроки выдачи зарплаты 97 работникам.

Прокуратура провела проверку на предприятии, по итогам которой руководителю было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения Государственная инспекция труда привлекла допустившее нарушение должностное лицо и организацию к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 40 000 рублей», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

После всего задолженность перед работниками была полностью погашена.

