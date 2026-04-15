На ул. Карпинского инспекторы ДПС помогли девушке-водителю

В Пензе сотрудники ГАИ пришли на помощь девушке, попавшей в затруднительную ситуацию на улице Карпинского.

Она ехала за рулем «Лады-Гранты», и по пути у машины резко спустило колесо. Исправить неполадку самостоятельно автомобилистка была не в силах.

Проезжавшие мимо инспекторы увидели ВАЗ с включенным аварийным сигналом и остановились.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы помогли водителю заменить колесо, и она смогла безопасно продолжить свой путь, поблагодарив их за оказанную помощь», - рассказали в ГАИ.

Ранее в Лопатинском районе инспекторы пришли на выручку девушке, оказавшейся в похожей ситуации на дороге Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино.

Последние новости

