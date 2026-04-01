В Лопатинском районе сотрудники ГАИ помогли девушке на дороге

В Лопатинском районе сотрудники ГАИ помогли девушке на дороге
В Лопатинском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли девушке-водителю, которая оказалась в трудной ситуации на дороге Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино.

По пути у ее машины спустило колесо, устранить неполадку самостоятельно у автолюбительницы не получилось, поэтому она стала ждать подмоги.

Вскоре на помощь подоспели инспекторы ДПС. При патрулировании дороги они увидели машину с включенными аварийными сигналами на обочине и остановились.

Сотрудники устранили неисправность, и девушка смогла продолжить свой путь, поблагодарив полицейских за доброжелательное отношение к гражданам.

«Убедившись, что все в порядке, стражи порядка продолжили дальше нести службу», - уточнили в областной ГАИ.

