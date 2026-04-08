В Пензе студенту медколледжа компенсируют затраты на еду

В Пензе сыну участника СВО, студенту областного медицинского колледжа, компенсируют затраты на еду.

Юноша имеет право на региональную меру поддержки - бесплатное двухразовое питание, но не может воспользоваться ею, так как в образовательном учреждении отсутствуют условия, необходимые для организации этого процесса.

Суд обязал колледж компенсировать студенту расходы - 24 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что двухразовое питание в этом учебном заведении не получают 29 человек, которым оно положено.

Прокуратура внесла представление председателю регионального правительства Николаю Симонову, после чего нарушение было устранено: колледж заключил договор на организацию питания обучающихся.

