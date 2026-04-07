В Спасске две женщины оттаскали друг друга за волосы на свадьбе

25-летнюю жительницу Спасска оштрафовали после потасовки на свадьбе друзей. Торжество проводилось 18 февраля этого года в кафе.

Участницы конфликта присутствовали на банкете в качестве гостий. Около 20:00 женщины поссорились и стали хватать друг друга за волосы. В конце концов одна дважды ударила вторую кулаком по лицу, так что у той появились ссадины на брови и скуле, а под левым глазом - рассечение из-за очков.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Как оказалось, сестра обвиняемой во время банкета стала расспрашивать потерпевшую о личной жизни. Последней эта тема была неприятна, так что она нагрубила в ответ.

Жительница Спасска вступилась за сестру и сделала обидчице замечание по поводу хамства. Та стукнула бутылкой пива по столу и вцепилась ей в волосы, а потом получила удары по лицу.

В итоге за нанесение побоев заступницу привлекли к административной ответственности, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, сообщили в Спасском районном суде.

