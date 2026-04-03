Двор у дома в Заводском районе залило кипятком

Двор у дома в Заводском районе залило кипятком
В пятницу, 3 апреля, в Пензе во дворе дома № 43 на улице Ленина (Заводской район) разлились реки кипятка.

О прорыве трубы сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил читатель. Он поделился кадрами с места ЧП.

Кипяток разлился под самым зданием, в воде оказались припаркованные автомобили. Затопило подъезды и подвал.

Сейчас отопление в доме выключили, ресурсники устраняют аварию, рассказал читатель.

6 февраля похожая авария случилась в другом месте Заводского района - рядом с домом № 24 на улице Комсомольской. Произошло подтопление тепловой камеры, территорию заволокло паром.

UPD: в ресурсоснабжающей организации сообщили, что ремонт на сетях проводят без отключения в домах отопления и горячей воды. Работы планируют завершить до конца дня.

Последние новости

