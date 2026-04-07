На ул. Кижеватова 10-летняя девочка оказалась запертой на балконе

В Пензе 10-летней девочке, оказавшейся запертой на балконе, потребовалась помощь спасателей. Это случилось 5 апреля.

Через систему-112 в областной пожарно-спасательный центр поступил сигнал, что ребенок находится на балконе 2-го этажа дома на улице Кижеватова и не может самостоятельно попасть внутрь.

«Спасатели по 3-коленной лестнице поднялись на балкон, с помощью слесарного инструмента открыли дверь и завели девочку в квартиру», - уточнили в ППСЦ.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Специалисты центра часто приходят на выручку детям, случайно оказавшимся запертыми. Так, 2 апреля, они вскрыли входную дверь квартиры на улице Ключевой (Райки), где 2-летний мальчик остался один.

