В Пензе спасли 44-летнего мужчину с внебольничной пневмонией

В областном центре спецвидов медпомощи (КИМ) спасли 44-летнего пациента с внебольничной пневмонией. Его историю специалисты рассказали в понедельник, 6 апреля.

Мужчина был госпитализирован 26 января в тяжелом состоянии, с выраженной дыхательной недостаточностью.

При двусторонней пневмонии у него развились жизнеугрожающие осложнения - острый респираторный дистресс-синдром и тромбоэмболия легочной артерии, пояснили в медучреждении.

Врачи вступили в борьбу за его жизнь, длительное время проводили неинвазивную (без проникновения через слизистые оболочки) искусственную вентиляцию легких.

«Быстрая диагностика, интенсивная терапия, консультативная помощь специалистов областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко позволили стабилизировать состояние. В нашем центре больной находился 45 дней и в удовлетворительном состоянии был направлен на реабилитацию», - подвела итог заведующая инфекционным отделением Лариса Балдина.