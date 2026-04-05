Специалисты раскрыли, как продлить срок службы смартфона

Работоспособность аппарата не всегда зависит от его возраста, отметили в Роскачестве. В первую очередь изнашивается батарея. О необходимости ее скорой замены говорят быстрая разрядка, нагрев в отсутствие нагрузки и внезапное выключение, когда индикатор показывает еще довольно высокий процент.

Если сменить батарею, служба смартфона продлится на 2-3 года. Но и сам износ можно замедлить, если пользоваться оригинальным или сертифицированным зарядником, не допускать истощения батареи (меньше 20% на индикаторе) и не стараться постоянно поддерживать полный запас энергии.

Пока телефон «питается», не стоит запускать в это время слишком емкие игры и снимать видео - это тоже сокращает работоспособность аккумулятора.

Еще одной причиной подвисаний может быть перегруз памяти. Проблемные места - кэш приложений, хранилище системных, загрузочных файлов, старых резервных копий. Для решения вопроса достаточно не забывать вовремя избавляться от всего ненужного и отключить автозагрузку медиа в мессенджерах.

Не допустить превращения смартфона в хлам поможет радикальный и эффективный метод - сброс до заводских настроек. Он очищает всю систему разом, от чего процессы идут быстрее. Важно лишь не забыть перенести важные данные в резерв.

Наконец, даже разбитый экран не всегда может считаться поводом для покупки нового гаджета. Если отображение корректное, нужно заменить модуль. Это потребует денег, но все равно выйдет дешевле: для бюджетных моделей услуга оценивается в 3-5 тысяч рублей, для флагманских - в 12-15 тысяч.

Телефон все же придется выбросить, если перестали приходить уведомления об обновлениях и сообщений от системы безопасности. Срок корректной работы после прекращения поддержки - год, максимум полтора.