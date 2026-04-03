В Белинском районе жене бойца СВО не перечислили положенные выплаты

Из жизни

В Белинском районе жене бойца СВО не перечислили положенные выплаты
В Белинском районе супруга участника СВО только после вмешательства прокуратуры получила положенные ей денежные выплаты.

Женщина в марте обратилась в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлениями о предоставлении ей ежемесячных выплат на оплату проезда в транспорте, жилого помещения и коммунальных услуг. По ним были приняты положительные решения.

Однако в установленный законом срок деньги супруге бойца не перечислили.

В дело вмешалась прокуратура. Начальнику управления соцзащиты населения внесли представление, и после этого женщине выплатили положенную сумму.

«Виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в областной прокуратуре.

