УЖКХ не хватает ресурсов для ремонта дорог в Заре

Дороги в Заре по-прежнему вызывают негодование местных жителей. По их мнению, называть так имеющиеся для проезда пути вообще вряд ли можно.

«Сейчас дорога вскрылась от снега и точно видно, что она стала во много раз хуже, чем была раньше. Наши улицы никогда вообще дорог не имели - Анисовая, Игристая, Фруктовая, Медовая делались только за счет местных жителей, а руководству района и города до нас нет дела», - посетовал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Некоторые улицы в поселке, добавил он, даже не внесены в перечень дорог общего пользования. Поддерживать их в нормативном состоянии некому.

«Ждем окончательного таяния снега и будем обращаться во все вышестоящие инстанции!» - пригрозил житель поселка.

На пост отреагировали в городском управлении ЖКХ.

«В прошлом году в микрорайоне Заря был проведен ремонт дороги на улице Новоселов. Также в частном секторе отсыпаны участки дорог асфальтовым гранулятом. Если будут выделены необходимые ресурсы, мы продолжим работу и в этом году», - заверил представитель ведомства.

Возможность отсыпки дорог на улицах Анисовой, Игристой, Фруктовой и Медовой щебнем или асфальтобетонным гранулятом будет рассмотрена также при наличии материалов.