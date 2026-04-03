Житель Спасска заплатит за «полную гибель» большегруза в ДТП

Саратовчанин отсудил крупную сумму у водителя из Спасска после ДТП.

Авария случилась 23 декабря 2024 года в Мокшанском районе. В тот день житель региона купил в Пензе внедорожник Great Wall Hover. Двигаясь по трассе М-5, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz Actros.

Фура получила серьезные механические повреждения.

«Согласно заключению эксперта, осуществление восстановительного ремонта автомобиля с технической точки зрения невозможно и нецелесообразно, поскольку в результате ДТП наступила «полная гибель» транспортного средства», - пояснили в Спасском районном суде.

Так как рыночная стоимость большегруза на момент ДТП составляла 3 259 256 рублей, а цена годных остатков после аварии равнялась 748 143 рублям 57 копейкам, суд постановил взыскать с виновника ДТП разницу - 2 511 112 рублей 43 копейки. Гражданскую ответственность он не застраховал, поэтому возмещать ущерб должен самостоятельно.

Также жителя Спасса обязали компенсировать судебные расходы истца на оплату госпошлины, исследований и экспертиз, услуг представителя в общей сумме 160 111 рублей.