В Заречном семье погибшего бойца начислили пени за квартплату

В Заречном семье погибшего участника СВО незаконно начислили пени за несвоевременное внесение квартплаты. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Глава семьи с января по май 2025 года находился в зоне специальной военной операции, где получил смертельные травмы.

Зная об этом, председатель ТСЖ начислил пени за указанный период в размере более 22 000 рублей и отказался списать их, заявив, что мера соцподдержки распространяется только на действующих бойцов.

Супруга погибшего обратилась в прокуратуру. Надзорный орган внес представление в адрес председателя товарищества.

После этого пени были аннулированы, сообщили в ведомстве.