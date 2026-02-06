Улицу Комсомольскую в Пензе заволокло паром

В Пензе в пятницу, 6 февраля, улицу Комсомольскую (Заводской район) рядом с домом № 24 заволокло паром.

Кадрами с места аварии пензенцы поделились в Сети. По их словам, клубы пара поднимались из-под земли.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации, произошло подтопление тепловой камеры.

«Внутри горячая вода, поэтому и парит», - пояснили ресурсники.

Специалисты уже приступили к откачке. После нее установят причину произошедшего. Тепло и горячая вода жителям района поступают без ограничений, отключений нет.

«Пожалуйста, будьте осторожны рядом с такими объектами, не приближайтесь к ним. Это может быть опасно», - предупредили горожан в ресурсоснабжающей организации.