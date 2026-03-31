В Пензе 5-летнему ребенку удалили постоянный зуб вместо молочного

Суд взыскал с Пензенской стоматологической поликлиники компенсацию морального вреда за ошибочно удаленный зуб.

Врач после профилактического приема направил 5-летнюю девочку на удаление молочного нижнего центрального резца. Вместо него хирург выдернул постоянный, потом поставил его обратно и скрепил с соседними зубами шиной.

В суде представитель поликлиники опротестовал иск, ссылаясь на благоприятный прогноз для ребенка и завышенный размер требуемой компенсации.

Однако экспертиза выявила, что врач некорректно поставил диагноз из-за недостаточного обследования. Показаний для удаления резца не было.

«Ребенок безусловно испытывал физические и нравственные страдания, что является основанием для взыскания компенсации морального вреда», - постановил Ленинский районный суд.

В порядке возмещения ущерба с поликлиники взыскали 100 000 рублей. Кроме того, медучреждение обязано уплатить штраф (50 000) и рассчитаться по затратам на судебную экспертизу (32 000).

