Пензенец порезал руки, пытаясь отбить свой автомобиль у приставов

В Пензе должник пострадал, пытаясь не допустить ареста своего автомобиля. Кроме того, он мешал работе приставов.

Пензенец задолжал более 300 000 рублей. Он игнорировал уплату кредитов, штрафов за нарушение правил дорожного движения и исполнительских сборов.

В Первомайском районном отделении судебных приставов в отношении мужчины возбудили 164 исполнительных производства, однако тот игнорировал требования погасить задолженность.

Пензенец сам явился к судебному приставу на прием и пообещал, что когда-нибудь рассчитается по своим обязательствам. Пока мужчина беседовал, сотрудники отделения узнали, что автомобиль должника стоит на парковке и исправен.

Приставы решили изъять машину, чтобы отправить ее на спецстоянку до полного погашения задолженности. Подоспевшему владельцу вручили соответствующее постановление.

Осознав серьезность ситуации, пензенец бурно отреагировал: попытался помешать приставам, угрожал им, разбил лобовое и заднее стекла своего автомобиля.

«В ответ сотрудники применили к нему физическую силу, тем самым предотвратив более серьезные травмы - мужчина уже порезал руки о разбитые стекла», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Машину изъяли, а пензенца привлекли к административной ответственности за неуплату долгов и воспрепятствование законным действиям приставов. Ему назначили двое суток ареста.