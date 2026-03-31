Сбивший пешехода водитель посчитал лишение прав строгим наказанием

Областной суд не удовлетворил жалобу водителя, который сбил пешехода, скрылся с места ДТП, а потом посчитал лишение прав слишком строгим наказанием.

Инцидент случился 3 ноября 2025 года в Иссе. В обеденное время водитель Renault Logan при движении задним ходом сбил женщину, которая стояла у магазина на ул. Черокманова, 5, и разговаривала по телефону.

От сильного удара сзади сельчанка упала на асфальт. Водитель увидел, что она пытается подняться самостоятельно, и уехал, но вскоре был задержан полицией, сообщили в областном суде.

Пострадавшую увезла в больницу на такси находившая рядом родственница. У нее диагностировали закрытый перелом пальца, ушибы в области колена и поясницы.

Мировой судья за оставление места ДТП назначил водителю наказание в виде административного ареста на 7 суток. Лунинский районный суд за причинение здоровью потерпевшей вреда средней тяжести на 1 год 6 месяцев лишил его права управления транспортными средствами.

Мужчина счел наказание строгим и подал жалобу. Он попросил заменить лишение прав на штраф. Однако коллегия по административным делам Пензенского областного суда посчитала решение районного суда справедливым.

