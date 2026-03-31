Забывший о дочери никольчанин будет работать на благо города

В Никольске 53-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности за долг по алиментам.

Мужчина без уважительной причины не перечислял деньги на содержание 16-летней дочери, за что в свое время подвергся административному наказанию, но на путь исправления не встал.

В итоге общая задолженность превысила 350 000 рублей. При этом горожанин не желал официально устраиваться на работу.

Тогда в отношении никольчанина возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину.

Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства ежемесячно, сообщили в Никольском городском суде.

