Мать участника СВО добилась наказания для главы администрации

Из жизни

Мать участника СВО добилась наказания для главы администрации
В Башмаковском районе главу администрации Шереметьевского сельсовета привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения матери участника СВО.

В декабре прошлого года женщина попросила предоставить ей сведения о получении сыном удостоверения ветерана боевых действий. Также она указала на необходимость ремонта разбитой дороги.

Представитель органа местного самоуправления направил ей ответ не по существу всех доводов, что является нарушением закона.

Возмутившись, сельчанка обратилась с жалобой в прокуратуру.

Руководителю администрации внесли представление, после рассмотрения которого женщине направили дополнительный ответ.

Главе сельсовета назначили наказание в виде предупреждения, сообщили в областной прокуратуре.

спецоперация жалоба прокуратура
 
 
 
 
 

