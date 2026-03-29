Исследователи назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера проявляет себя не только в потере памяти, заявили специалисты после проведенных исследований. Их выводы обнародовали «Известия» со ссылкой на материал в журнале Medical Xpress.

Мозг не только хранит информацию, но и управляет повседневными процессами (бытовые заботы, самообслуживание, планирование). Задачи такого рода тоже требуют координации и внимания, и начинающиеся неполадки можно заметить задолго до постановки диагноза.

Тревожными признаками могут стать повторяющиеся затруднения в обыденных делах: поиске вещей, оплате счетов, решении рядовых вопросов и т. п. Если такое случается лишь эпизодически, поводов волноваться нет.

«Именно длительные функциональные нарушения коррелируют с биомаркерами болезни, которые могут выявляться задолго до выраженного снижения памяти. Это указывает на скрытые изменения в работе мозга», - цитируют «Известия».

Первыми улавливают устойчивые изменения родные и близкие, живущие вместе с человеком. Им проще заметить нарушения в привычном распорядке и начинающиеся трудности в общении. Такие сигналы нельзя игнорировать, необходимо сразу же обратиться к специалисту, рекомендуют исследователи.