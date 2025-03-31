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Общество

Пензенцы попросили о еще одной остановке на ул. Ленинградской

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Редкая маршрутка, следующая по Западной Поляне со стороны улицы Лермонтова, не высаживает пассажиров у «Скидкино» на Ленинградской. Однако официальной остановки там не будет, сообщила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Редакция PenzaInform.ru переслала в ведомство обращение от читательницы: «Почему бы не организовать еще одну остановку на улице Ленинградской (например, около магазина «Скидкино»)? С маршрутками проще, а вот с автобусами неудобно. Очень нужна такая остановка, особенно родителям, кто возит детей на общественном транспорте в школу на Пацаева (речь идет о коррекционном отделении школы № 30. - Прим. ред.)».

В поступившем ответе, подписанном Ларисой Панковой, указано, что ближайшими к дому № 7 на улице Ленинградской (магазин «Скидкино») являются остановочные пункты «ул. Ленинградская» и «Гортеплоэнергия».

«В связи с наличием остановок общественного транспорта на ул. Ленинградской и ул. Мира организация дополнительных остановок нецелесообразна», - пояснила она.

Стоит отметить, что на противоположной стороне есть остановки и напротив «ул. Ленинградской», и напротив «Гортеплоэнергии», и напротив «Скидкино».

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