В Пензе задержали девочку, объявленную в розыск

Из жизни

В Пензе задержали девочку, объявленную в розыск
Печать
Telegram

В Пензе задержали 15-летнюю кировчанку, которую в родном городе разыскивала полиция.

Девочка-подросток в Нижнем Новгороде села на поезд до Новороссийска, проходящий через Пензу-I. Местные правоохранители получили ориентировку на нее и во время стоянки состава приступили к поиску.

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пропавшую, о чем сразу же сообщили инициатору розыска.

Подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД России, уточнили в Пензенском ЛО МВД РФ на транспорте.

В декабре прошлого года стало известно, что на железнодорожном вокзале станции Пенза-I задержали 22-летнего мужчину, который нарушил миграционное законодательство. Иностранец привлек внимание полиции. При проверке документов выяснилось, что он не должен был находиться в России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
подросток полиция розыск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!