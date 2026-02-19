В Пензе задержали девочку, объявленную в розыск

В Пензе задержали 15-летнюю кировчанку, которую в родном городе разыскивала полиция.

Девочка-подросток в Нижнем Новгороде села на поезд до Новороссийска, проходящий через Пензу-I. Местные правоохранители получили ориентировку на нее и во время стоянки состава приступили к поиску.

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пропавшую, о чем сразу же сообщили инициатору розыска.

Подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД России, уточнили в Пензенском ЛО МВД РФ на транспорте.

