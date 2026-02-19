Сугробы выше 1 метра: дорогу в Неверкинском районе замело снегом

Сугробы выше 1 метра: дорогу в Неверкинском районе замело снегом
Житель Мансуровки Неверкинского района обратился в прокуратуру с жалобой о занесенной снегом дороге, соединяющей села План и Карновар.

Проезд автомобилей и школьных автобусов по ней оказался закрыт после сильного снегопада и метели.

Надзорный орган организовал проверку, на место выехал прокурор района и специалисты. Они установили, что местами высота снежного покрова на дороге оказалась более 1 метра. Состояние обочин тоже не отвечало нормам.

В администрацию Неверкинского района внесли представление.

«В результате принятых мер на следующей день дорога очищена от снега, безопасность движения автотранспортных средств восстановлена», - сообщили в областной прокуратуре.

