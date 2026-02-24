Никольские инспекторы помогли водителю УАЗа заменить колесо

В Никольском районе водитель УАЗа не смог самостоятельно справиться с поломкой автомобиля. Ему на помощь пришли инспекторы ДПС.

На дороге между Никольском и Сосновоборском у машины пробило колесо. Заменить шину у мужчины не получилось, оставалось надеяться на проезжавших мимо водителей, но никто не останавливался.

Автоинспекторы во время патрулирования заметили стоящий на обочине УАЗ с включенными аварийными сигналами и подъехали к мужчине.

«Оценив обстановку, они обеспечили безопасность нахождения транспорта на дороге, достали из служебного транспорта инструменты и заменили поврежденное колесо на запасное», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как только неполадка была устранена, водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь.