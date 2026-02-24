Никольские инспекторы помогли водителю УАЗа заменить колесо

Из жизни

Никольские инспекторы помогли водителю УАЗа заменить колесо
Печать
Telegram

В Никольском районе водитель УАЗа не смог самостоятельно справиться с поломкой автомобиля. Ему на помощь пришли инспекторы ДПС.

На дороге между Никольском и Сосновоборском у машины пробило колесо. Заменить шину у мужчины не получилось, оставалось надеяться на проезжавших мимо водителей, но никто не останавливался.

Автоинспекторы во время патрулирования заметили стоящий на обочине УАЗ с включенными аварийными сигналами и подъехали к мужчине.

«Оценив обстановку, они обеспечили безопасность нахождения транспорта на дороге, достали из служебного транспорта инструменты и заменили поврежденное колесо на запасное», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как только неполадка была устранена, водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гаи водитель поломка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!