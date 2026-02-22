Сотрудники ГАИ пришли на выручку застрявшему в кювете водителю

В Иссинском районе инспекторы ГАИ пришли на помощь водителю, который застрял в кювете у трассы Нижний Новгород - Саратов.

Экипаж заметил увязший в снегу автомобиль на 350-м километре автодороги, вблизи села Уварово.

Как оказалось, из-за неблагоприятных погодных условий и сильного бокового ветра машину занесло так, что она ушла в кювет. Водитель не пострадал, но самостоятельно выбраться из ловушки не сумел.

«С помощью патрульного внедорожника и усилиям сотрудников автомобиль был успешно освобожден без привлечения дополнительной помощи», - сообщили в областной ГАИ.

Водитель поблагодарил сотрудников, после чего они отправились нести службу дальше.