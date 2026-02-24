Жителю Мокшана запретили вести обработку полей с неба

Из жизни

Жителю Мокшана запретили вести обработку полей с неба
Жителю Мокшанского района суд запретил проводить авиахимические работы.

Иск подал Пензенский транспортный прокурор.

В сентябре 2025 года местный житель на легкомоторном воздушном судне марки «Лебедь», зарегистрированном в Волгограде, обрабатывал сельхозугодья, не имея сертификата эксплуатанта.

«Ранее пилот был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ворошиловский районный суд Волгограда признал коммерческую эксплуатацию воздушного судна незаконной и наложил запрет на полеты до получения сертификата.

прокуратура самолет нарушение
 
 
 
 
 

