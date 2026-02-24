Пензенцы жалуются на заваленные снегом укрытия

За последние дни в Пензенской области не раз объявляли режим «Ракетная опасность». Некоторые жители региона во «ВКонтакте» пожаловались, что входы в укрытия оказались завалены снегом.

При получении сигнала «Ракетная опасность» тем, кто находится в здании, необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, а находящимся на улице - зайти в ближайшее укрытие. Эти рекомендации размещаются на страницах губернатора и органов власти, однако, по словам пензенцев, они не всегда выполнимы.

«В большинство [укрытий] сейчас невозможно попасть из-за управляющих компаний», «В ряде МКД подходы к укрытиям, находящимся в подвалах, не обслуживаются управляющими компаниями. Из-за сугробов и навалов доступ к ним полностью заблокирован», - написали горожане.

Администрация Пензы в таких случаях советует обращаться в управляющую компанию и со своей стороны также сообщает ей о необходимости проведения работ.

Одна из жалоб касалась улицы Измайлова. Местные жители обратили внимание, что при всем желании не смогут спуститься в укрытие. «Управляющие компании бездействуют, для примера - СК «Радуга» не обеспечивает доступ к укрытию в доме Измайлова, 70, 72, 76; все завалено снегом», - написал пензенец на странице губернатора во «ВКонтакте».

Администрация Пензы отреагировала на жалобу. «Руководство ООО СК «Радуга» получило строгое распоряжение расчистить снег на придомовой территории по улице Измайлова, 70, 72, 76. Особое внимание поручено уделить обеспечению свободного доступа к укрытию», - сообщил представитель мэрии.

Фото Александра Фирсова.