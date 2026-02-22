Психолог раскрыла взаимосвязь болезней с темпераментом

В разных ситуациях одни люди склонны выплескивать накопившиеся эмоции, другие прячут их глубоко внутри. На самом деле и то, и другое - путь к серьезным расстройствам здоровья, предупредила психолог Юлия Белкина в диалоге с «Радио 1».

В частности, холерики с их незамедлительной реакцией перегружают организм.

«Гормоны выделяются моментально. Они как будто бы изнутри побиты этими гормонами. Итог — проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола», - пояснила психолог.

Сангвиники представляются более сдержанными, однако стремятся буквально жить в движении. Неумение вовремя остановиться приводит к неврозам и проблемам со сном, из-за чего нарушаются биоритмы в целом.

А самые тяжелые последствия выпадают на долю внешне невозмутимых флегматиков и застенчивых меланхоликов. Переживают они так же, как и все остальные, но не выказывают свое состояние.

«Меланхолики склонны к депрессивным и тревожным эпизодам. Им жизненно необходимо научиться выравнивать свое состояние. Флегматики часто даже не понимают, что они чувствуют. Они копят напряжение годами. Если это накапливается на протяжении 20-30-40 лет, это приводит к физическим изменениям. Есть гипотеза, что онкология вызвана большим накопленным чувством вины и тревожности», - подытожила Юлия Белкина.