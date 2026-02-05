В Заречном подростков, испортивших подъезд дома, настигло возмездие

В Заречном жители дома № 40а на улице Ленина сами вычислили и наказали хулиганов, испортивших подъезд, в котором недавно провели ремонт.

Об этом случае на своей странице во «ВКонтакте» рассказал официальный представитель ООО «ЖКХ» Дмитрий Кривов.

«Все, наверное, знают, что подобные многоэтажки являются постоянной мишенью для атак юных и не очень вандалов. В прошлом году мы сделали в этом доме ремонт, привели в порядок лифтовые холлы и межквартирные коридоры. Но, как говорится, недолго музыка играла», - написал он в среду, 4 февраля.

Подростки разрисовали двери и стены, что возмутило жильцов. Пострадавшие зареченцы использовали установленную в доме систему видеонаблюдения и вычислили «художников».

Все хулиганы были задержаны жильцами дома. С «бандой» провели профилактическую беседу, после которой подростки согласились закрасить сделанные рисунки.

«Решение было выполнено, юные вандалы надписи закрасили, при этом, конечно, эстетическая сторона все равно пострадала. Хотя тут важно не попадание в цвет и не аккуратность покраски, а сама реализация возмездия за проступок», - отметил Дмитрий Кривов.