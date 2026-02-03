В Иссинском районе несколько фур увязли в снегу на заправке

В Иссинском районе сотрудники ГАИ пришли на помощь водителям большегрузов, которые застряли у трассы Нижний Новгород - Саратов.
Шоферы нескольких фур не могли выехать с территории автозаправочной станции, расположенной на 331-м километре.
Инспекторы ДПС заметили это во время патрулирования.
«Стражи порядка привлекли дорожную спецтехнику, при помощи которой удалось вытащить грузовики из снежного плена. В это время инспекторы обеспечили безопасность, регулируя движение транспорта на данном участке дороги», - пояснили в областной ГАИ.
Шоферы поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции и продолжили свой путь.