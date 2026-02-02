Сломал ногу на физкультуре: школа выплатит ученику 300 000 рублей

В Пензе школьнику, получившему травму на уроке физкультуры, компенсируют моральный вред.

Несчастный случай с 9-классником имел место 5 сентября 2024 года. В тот день физкультура была первой в расписании. После разминки дети начали играть в футбол, мальчик столкнулся с одноклассником, упал и сломал ногу.

Медики поставили диагноз: оскольчатый перелом коленной чашечки, разрыв связок.

Подростку сделали 2 операции. Он долго находился на больничном, испытывал физические и нравственные страдания, боялся повторения подобных событий и переживал за пропуски уроков.

На данный момент ученик восстановился, посещает школу без освобождения от занятий, но до сих пор хромает.

Мать пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать со школы 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Директор школы в свою очередь заявила, что мальчик получил травму из-за собственной неосторожности, так как не соблюдал правила безопасности. Кроме того, дети играли в футбол на искусственном покрытии, которое соответствует всем нормам.

Учительница физкультуры призналась, что в тот день проводила свой первый урок в данной школе и правила игры детям не объясняла, потому что они всем известны.

Суд пришел к выводу: поскольку травма была получена во время образовательного процесса, значит, все произошло по вине педагога и школа не может быть освобождена от ответственности.

В итоге с организации взыскали 300 000 рублей, сообщили в Железнодорожном районном суде.