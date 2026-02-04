В Камешкирском районе должник выплатил кредит после ареста квартиры

Житель Камешкирского района чуть не лишился недвижимости из-за долгов по кредитам.

В отношении мужчины возбудили несколько исполнительных производств. Судебный пристав выяснил, что на должника зарегистрированы 2 квартиры, и пригласил его в отдел на беседу. Сельчанину объяснили: если он не отдаст деньги, то лишится жилплощади - одну из квартир арестуют и продадут с торгов.

«Недоверчивый должник, полагая, что судебный пристав просто пугает его, не придал значения этим словам. Однако скоро убедился, что с законом шутки плохи», - сообщили в УФССП по Пензенской области.

Владельцу квадратных метров пришло извещение с требованием явиться на арест квартиры. Его наложили в присутствии должника.

«Понимание реальности наказания пришло незамедлительно: уже на следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме в размере более 200 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по Пензенской области.

пристав долг кредит
 
 
 
 
 

