Тепло в дома на пр. Победы и ул. Вяземского может вернуться не сразу

Тепловики завершили работы на участке воздушной теплотрассы на проспекте Победы, из-за повреждения которого без отопления и горячей воды остались жилые дома и образовательные учреждения. В первой половине среды, 4 февраля, на трубу рухнула ледяная глыба с крыши.

Теперь появилась новая проблема: управляющая компания обнаружила дефект на коммуникациях внутри дома № 27 на улице Вяземского.

«По этой причине тепло по указанным ранее адресам может поступить позже, после того как сотрудники УК завершат ремонт трубы», - пояснили ресурсники в 15:53.

Они рекомендовали пензенцам, в чьих квартирах батареи не нагреются в течение нескольких часов, обращаться в управляющую компанию.

Список адресов, попавших под отключение:

- пр. Победы, 5, 7, 11, 15, 17;

- ул. Вяземского, 19, 21, 23, 5, 27, 29, 31, 35, 37;

- филиал детсада № 111 (пр. Победы, 9а);

- колледж пищевой промышленности и коммерции (пр. Победы, 3);

- административное здание (ул. Вяземского, 33а).