Инспекторы ГАИ помогли замерзавшей на трассе семье с ребенком

На федеральной дороге М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции выручили семью с 10-летним мальчиком, попавшую в безвыходное положение.

Стоящий на обочине автомобиль Kia с включенными «аварийками» и открытым капотом они заметили на 646-м километре трассы. Водитель рассказал, что в пути у машины сломался генератор и разрядился аккумулятор.

Починить их своими силами не получилось, оставалось только ждать, что поможет кто-нибудь из проезжающих по трассе. Но за все время, пока семья замерзала на обочине, никто не остановился.

Инспекторы сразу пересадили в свою машину ребенка, чтобы тот погрелся, и принялись за ремонт. В сложных погодных условиях (сильный снегопад и порывистый ветер) работа грозила затянуться, поэтому семью решили отвезти домой.

«Сотрудники Госавтоинспекции оттолкнули неисправную машину на более безопасный участок дороги, подальше от оживленного движения, а затем усадили граждан в служебный автомобиль. Благополучно доставив семью до контрольно-пропускного пункта г. Заречный и убедившись, что их жизни и здоровью больше ничего не угрожает, стражи порядка приступили к дальнейшему выполнению служебных обязанностей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГАИ также напомнили, что при сильных затруднениях в дороге следует обратиться к ближайшему экипажу или сообщить в дежурную часть ГИБДД (телефоны: 59-90-02, 59-90-03, 02, 102).