В Каменке присудили компенсацию ребенку, на которого напала собака
В Каменке суд взыскал с администрации района компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого укусила безнадзорная собака.

ЧП случилось в ноябре 2025 года. Пес напал на 12-летнего мальчика, когда тот гулял на улице Дружбы, и вцепился ему в голень.

«Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по решению данной проблемы не приняты», - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с муниципалитета компенсацию. Иск был удовлетворен: в пользу школьника должны перечислить 50 000 рублей.

Ранее такую же сумму присудили 8-летнему мальчику, которого укусила собака на улице Измайлова в Пензе.

