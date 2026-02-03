Пензенцы поделились кадрами редкого атмосферного явления

В Пензе житель микрорайона Арбеково снял на видео редкое атмосферное явление - световые столбы, уходящие от земли в небо.

Кадры пензенец разместил в Сети.

«Вот такую красоту можно наблюдать из окна на улице Бородина», - пояснил автор ролика за кадром.

Чуть позже фото тонких разноцветных световых столбов появилось в арбековской группе во «ВКонтакте».

Световой столб - это разновидность гало (оптического явления). Свет отражается на плоских гранях ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Они образуются в высоких перистых облаках, чаще в перисто-слоистых. Но при морозах ледяные кристаллы появляются и в более низких слоях. Поэтому зимой вероятность увидеть световые столбы возрастает.

Такое же явление в феврале прошлого года наблюдали жители Сердобска. Они сделали множество фотографий, которыми поделились в Сети.

