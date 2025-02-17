Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

17.02.2025 | 10:24

В Сердобске вечером в воскресенье, 16 февраля, наблюдали редкое атмосферное явление. В небо от земли уходили светящиеся столбы.

Горожане сделали множество фотографий, которыми поделились в местной группе соцсети «ВКонтакте».

Кадры сняты из разных уголков Сердобска. Некоторые столбы были разноцветными.

«Очень красиво», «Инопланетяне?», «Сияние северное», «Сердобск не перестает удивлять», - поделились впечатлениями пользователи.

В комментарии пришли и жители Каменки. Они рассказали, что наблюдали то же явление и в родном городе.

Световой столб - это разновидность гало (оптическое явление. - Прим. ред.). Свет отражается на плоских гранях ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Они образуются в высоких перистых облаках, чаще в перисто-слоистых. Но при низких температурах ледяные кристаллы появляются и в более низких слоях. Поэтому зимой вероятность наблюдать световые столбы возрастает.