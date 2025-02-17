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Из жизни

Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

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В Сердобске вечером в воскресенье, 16 февраля, наблюдали редкое атмосферное явление. В небо от земли уходили светящиеся столбы.

Горожане сделали множество фотографий, которыми поделились в местной группе соцсети «ВКонтакте».

Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

Кадры сняты из разных уголков Сердобска. Некоторые столбы были разноцветными.

Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

«Очень красиво», «Инопланетяне?», «Сияние северное», «Сердобск не перестает удивлять», - поделились впечатлениями пользователи.

Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

В комментарии пришли и жители Каменки. Они рассказали, что наблюдали то же явление и в родном городе.

Жители области наблюдали редкое атмосферное явление

Световой столб - это разновидность гало (оптическое явление. - Прим. ред.). Свет отражается на плоских гранях ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Они образуются в высоких перистых облаках, чаще в перисто-слоистых. Но при низких температурах ледяные кристаллы появляются и в более низких слоях. Поэтому зимой вероятность наблюдать световые столбы возрастает.

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Источник — фото группы «Мой Сердобск», № 1 - Татьяны Алексеевой, № 2 - Максима Евстефеева, № 3 - Анны Макаровой
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