Два пассажира поезда остались без документов и денег в Пензе

В вагоне поезда сообщением Нижневартовск - Пенза обнаружились забытые пассажирами вещи. Их нашли во время уборки на конечной станции.

Проводница наткнулась на документы, оформленные на имя 19-летней жительницы Нижневартовска: паспорт, СНИЛС и студенческий билет. Помимо этого, девушка забыла банковскую карту и наличные - 2 000 рублей.

В том же вагоне была борсетка, оставленная 37-летним жителем Оренбургской области. Внутри также оказались паспорт, СНИЛС и другие документы, карта банка.

Проводница сообщила о находках сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские «направили гражданам пакеты документов и денежные средства по адресам по месту жительства», пояснили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Пассажиров просят внимательнее относиться к своим вещам во время передвижения.