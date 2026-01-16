Два пассажира поезда остались без документов и денег в Пензе

Из жизни

Два пассажира поезда остались без документов и денег в Пензе
Печать
Telegram

В вагоне поезда сообщением Нижневартовск - Пенза обнаружились забытые пассажирами вещи. Их нашли во время уборки на конечной станции.

Проводница наткнулась на документы, оформленные на имя 19-летней жительницы Нижневартовска: паспорт, СНИЛС и студенческий билет. Помимо этого, девушка забыла банковскую карту и наличные - 2 000 рублей.

В том же вагоне была борсетка, оставленная 37-летним жителем Оренбургской области. Внутри также оказались паспорт, СНИЛС и другие документы, карта банка.

Проводница сообщила о находках сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские «направили гражданам пакеты документов и денежные средства по адресам по месту жительства», пояснили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Пассажиров просят внимательнее относиться к своим вещам во время передвижения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
вагон поезд полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!