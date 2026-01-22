Неверкинский лихач едва не потерял имущество из-за штрафов

Житель Неверкинского района едва не лишился имущества из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Лихач задолжал более 100 000 рублей. В отношении мужчины возбудили 47 исполнительных производств.

Однако автомобилист надеялся избежать ответственности и не платил.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав выехал по адресу регистрации должника для наложения ареста на его имущество», - сообщили в УФССП по Пензенской области.

Принятая мера подействовала на автомобилиста. Он пришел в отделение приставов и погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор.